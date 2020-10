Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Hochhauskeller - Ratingen - 2010099

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 20.10.2020, um 19.48 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus mit 172 Bewohnern an der Berliner Straße in Ratingen-West gerufen. Ein Bewohner des Hauses Nr. 48 hatte unmittelbar zuvor eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Gemeinschaftskellers bemerkt, welche sich auch schon auf den Fahrstuhlbereich und das weitläufige Untergeschoß des Hochhauses auswirkte.

Die Feuerwehr Ratingen ( siehe dazu deren eigene OTS-Pressemitteilung / als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4739654 ) rückte mit starken Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf, sowie dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus an. Die Ratinger Polizei hielt deren Einsatz- und Rettungswege frei, übernahm dabei auch Maßnahmen zur Verkehrsregelung, da es durch den massiven Einsatz zahlreicher Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge auf der Berliner Straße zu Verkehrsbehinderungen kam.

Mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz konnte die Ratinger Feuerwehr die Ursache der Rauchentwicklung schnell ausmachen. Geringe Mengen aufgehäuften Unrates brannten im Flurbereich des Kellers und konnten vom Angriffstrupp der Feuerwehr mit einem C-Rohr schnell abgelöscht werden. Der Einsatz der Feuerwehr wurde nach maschineller Entrauchung des Kellers mit einem Hochleistungslüfter beendet.

Nach gemeinsamer Bewertung von Polizei und Feuerwehr wurde das Feuer im Keller von noch unbekanntem Täter wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Die Ratinger Polizei hat deshalb ein Strafverfahren wegen Vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und Ermittlungen dazu aufgenommen.

Durch die schnelle Brandentdeckung und den zeitnahen Einsatz der Feuerwehr entstand durch den Brand kein Personen- und Gebäudeschaden. Ein entstandener Sachschaden durch Rauch und Ruß sowie am verbrannten Unrat kann nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung und dessen Verursachung, wie auch zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die im Zusammenhang damit stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

