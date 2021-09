Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrerin hatte ihren Opel Vectra nicht versichert

Zittau / Hirschfelde (ots)

Eine 22-jährige tschechische Autofahrerin aus Hirschfelde wurde am 7. September 2021 durch eine Polizeistreife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz gegen 14:25 Uhr fahrend in Zittau festgestellt obwohl ihr Auto nicht versichert war. In Hirschfelde wurde sie kontrolliert und muss sich nun wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtschutz verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

