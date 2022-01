Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Bocholt (ots)

Der alkoholisierte Fahrer eines Motorrollers ist in der Nacht zum Samstag in Bocholt vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten einer Funkstreife hatten den 41-Jährigen kontrollieren wollen, als er den Theodor-Heuss-Ring befuhr. Statt anzuhalten gab der Rheder jedoch Gas. Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen nahmen die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Bei einem Wendemanöver auf der Münsterstraße verlor der Fahrer das Gleichgewicht und musste absteigen - das bedeutete das Ende seiner Flucht durch die nächtliche Innenstadt. Die Beamten stellten fest, dass der 41-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Ein Arzt entnahm dem Rheder in der Polizeiwache Blutproben, um die Alkoholisierung und einen möglichen Konsum von Drogen exakt nachzuweisen. Die Beamten stellten den Motorroller sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell