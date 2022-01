Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abgestelltes Kleinkraftrad entwendet

Bocholt (ots)

Einen Motorroller vom Typ MBK haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt gestohlen. Das Fahrzeug hatte verschlossen vor einem Firmengebäude an der Friesenstraße gestanden. Dort kam es zwischen Mittwoch, 06.00 Uhr, und Samstag, 16.00 Uhr, zu der Tat. Der schwarz lackierte Roller ist zusätzlich in Weiß, Pink und mit Glitzerfarbe bemalt. Auf einer Seite ist ein Aufkleber angebracht, der ein Seepferdchen und ein Einhorn zeigt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

