Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau: Festnahme nach Bedrohung auf der Eper Straße

Gronau (ots)

Am Sonntag, 16.01.2022, gegen 00:39 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer brennenden Mülltonne auf der Eper Straße in Gronau. Die auf der Eper Straße eingetroffenen Polizeibeamten wollten einen 38jährigen Gronauer auf den Sachverhalt ansprechen. Dieser ging mit einem Messer auf die Beamten zu und bedrohte diese, so dass sich die Polizeibeamten zurückzogen und Verstärkung anforderten. Der 38jährige Gronauer zog sich in seine Wohnung zurück, in der er durch Spezialeinsatzkräfte unverletzt festgenommen werden konnte. Er wurde dem Polizeigewahrsam Gronau zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell