Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährliche Körperverletzung auf Radweg

Harztor/Hermannsacker (ots)

Auf dem Radweg zwischen Hermannsacker und Neustadt wurde am Donnerstagnachmittag eine Frau Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Die 26-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr mit Kinderwagen und Hund zu Fuß auf dem Radweg unterwegs. Hierbei kam ihr im Bereich Sägemühle eine 49-Jahre alte Frau entgegen, die ihren Hund ausführte. Diese Frau soll augenscheinlich grundlos die 26-Jährige verbal attackiert und in der Folge mittels Pfefferspray besprüht haben. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei hat die Strafanzeige aufgenommen und die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell