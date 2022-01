Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der Röntgenstraße

Borken (ots)

Am Samstagnachmittag verletzten sich ein 18-jähriger und ein 38-jähriger Autofahrer (beide aus Borken) bei einem Unfall auf der Röntgenstraße schwer. Der 18-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Röntgenstraße in Richtung Otto-Hahn-Straße unterwegs. Im Bereich einer Parkplatzausfahrt stieß er mit dem Wagen des 38-Jährigen zusammen, der vom Parkplatz nach links auf die Röntgenstraße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des 38-Jährigen gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein Borkener Krankenhaus. Es entstand eine Gesamtsachschaden in Höhe von 17.500 Euro. Die Fahrzeuge der Verletzten wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell