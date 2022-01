Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher erbeuten Kupferkessel und Kettensägen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte in eine Garage eines Einfamilienhauses auf dem Grünen Weg in Mussum ein. Sie entwendeten einen Kupferkessel und zwei Kettensägen im Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

