Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung auf dem Kreuzkamp in Mussum einzudringen. Hebelspuren an der Terrassentür und zwei Fenstern zeugten von dem Vorhaben der Täter. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Tat hat sich in der Zeit zwischen 22 Uhr und 08.10 Uhr ereignet.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

