Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Wohnräume eingedrungen

Borken (ots)

Eine Geldbörse haben Unbekannte am Freitag in Borken aus einer Wohnung gestohlen. Dazu kam es zwischen 07.55 Uhr und 10.45 Uhr in einem Gebäude an der Graf-Friedrich-Straße. Die Täter hatten die Tür zu den Räumlichkeiten aufgehebelt. Erkenntnisse über weitere mögliche Beute liegen nicht vor. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell