Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Diesel aus Tank gestohlen

Schöppingen (ots)

Aus einem weißen Transporter Diesel gestohlen haben Unbekannte in Schöppingen. Um an den Treibstoff zu gelangen, brachen die Täter den Tankdeckel an dem an der Diepenheimstraße geparkten Wagen ab. Zu dem Diebstahl aus dem Mercedes-Benz kam es zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

