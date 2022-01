Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autoscheibe eingeworfen

Ahaus (ots)

Mutmaßlich mit einer Schraube eingeschlagen oder -geworfen haben Unbekannte eine Autoscheibe in Ahaus. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Coesfelder Straße zwischen 14.30 und 16.40 Uhr. Auf der Hutablage unterhalb der gesplitterten Scheibe lag der Metallgegenstand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

