Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Winterjacken aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Sonntag aus dem Stadtgebiet angezeigt worden. Bei der Kripo meldete sich am Mittag ein 47-jähriger Mann aus Niedersachsen. Er gab an, dass sein Auto über Nacht in der Feuerbachstraße abgestellt war. Am späten Vormittag stellte er fest, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen sind und seine Geldbörse samt Inhalt sowie zwei Winterjacken mitgenommen haben, die im Innenraum lagen.

Der Mann war sich sicher, seinen Pkw nach dem Aussteigen verschlossen zu haben. An dem BMW wurden allerdings keine Aufbruchspuren gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen 1 Uhr nachts und 11 Uhr vormittags. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Unterdessen ging eine weitere Anzeige mit ähnlichem Sachverhalt bei der Polizeiinspektion 1 ein. In diesem Fall waren Unbekannte in einen BMW in der Haspelstraße eingedrungen. Dem 36-jährigen Halter fiel gegen 10.30 Uhr auf, dass das Handschuhfach durchwühlt wurde. Gestohlen wurde zum Glück nichts. |cri

