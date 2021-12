Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Impf- und Personalausweis weg

Kaiserslautern (ots)

Ein 73-Jähriger ist Opfer von Dieben geworden. Als der Mann am Dienstag in der Steinstraße in einem Café saß, hatte er seinen Impfpass und den Personalausweis auf den Tisch gelegt. Gegen 15 Uhr verließ der Senior das Lokal. Er vergaß allerdings, seine Ausweisdokumente mitzunehmen. Bis er den Verlust bemerkte und zum Café zurückgekehrt war, hatten sich Diebe schon seinen Impfpass und den Personalausweis unter den Nagel gerissen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Diebstahls und hat die Dokumente zur Fahndung ausgeschrieben. |erf

