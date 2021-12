Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Linienbus mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Vandalen haben in der Nacht zum Donnerstag auf dem Daennerplatz einen Omnibus beschädigt. Kurz vor 7 Uhr stellte ein 61-jähriger Busfahrer Schäden an dem Fahrzeug fest. Unbekannte hatten auf der Fahrerseite eine Scheibe eingeschlagen und sich offensichtlich auch mit Gewalt an der hinteren Einstiegstür zu schaffen gemacht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen zwischen Mitternacht und frühmorgens 7 Uhr Personen aufgefallen sind oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

