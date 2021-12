Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und viel Blechschaden

Kaiserslautern (ots)

Zwei Verletze und zwei nicht mehr fahrbereite Autos forderte am Donnerstag ein Unfall an der Einmündung Fischerstraße / Friedrichstraße. Der 25-Jährige Unfallverursacher bog am frühen Morgen von der Friedrichstraße in die Fischerstraße ab, ohne dabei auf einen stadtauswärtsfahrenden 27-jährigen Autofahrer zu achten. Die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurde der Ältere verletzt. Sanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus. Der 25-Jährige kam mit einigen Kratzern davon. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Weil an den Unfallwagen Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr im Einsatz. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf mindestens 18.000 Euro. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell