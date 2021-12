Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbständig

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Otterberg hat sich am Donnerstagabend ein Auto selbständig gemacht. Verletzt wurde zum Glück niemand; es blieb bei einem Sachschaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen, hatte der Fahrer den Pkw gegen 22 Uhr in der Johann-Roos-Straße geparkt und war in ein Haus gegangen. Nach einer Weile hörte er plötzlich einen lauten Knall. Als er daraufhin vor die Tür ging, um nachzuschauen, entdeckte er die "Bescherung": Das Auto war von allein losgerollt und hatte mehrere Meter bergab zurückgelegt, bevor es gegen eine Mauer krachte und dort zum Stillstand kam.

Glück im Unglück: Es war gerade niemand sonst in der Straße unterwegs, so dass lediglich an Mauer und Fahrzeug leichte Schäden entstanden. Die genaue Höhe ist nicht bekannt. |cri

