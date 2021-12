Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rausch ausschlafen in der Polizeizelle

Kaiserslautern (ots)

Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend in Polizeigewahrsam genommen worden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten kurz vor 20 Uhr die Polizei verständigt und um Unterstützung bei einer hilflosen Person gebeten. Sie hatten den 49-jährigen Mann im Bereich Fackelrondell entdeckt, wo er auf der Straße herum torkelte, und konnten ihn gerade noch von der Fahrbahn holen, bevor er von einem vorbeifahrenden Bus erfasst wurde.

Weil der alkoholisierte Mann auch Passanten anpöbelte und nicht bereit war, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der 49-Jährige unkooperativ. Der Platzverweis wurde ihm nochmals erläutert - er wollte dennoch vor Ort sitzen bleiben.

Um zu verhindern, dass er wieder auf der Straße herumtorkelt, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Ein Arzt bestätigte jedoch die Gewahrsamsfähigkeit, so dass der 49-Jährige sozusagen unter Polizeiaufsicht seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Die "Übernachtung" wird ihm in Rechnung gestellt. |cri

