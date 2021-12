Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hupen bringt 43-Jährigen in Rage

Kaiserslautern (ots)

Seine Unbeherrschtheit hat einem Mann aus dem Donnersbergkreis am Donnerstag eine Strafanzeige eingebracht. Gegen den 43-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gegen 13.30 Uhr in seinem Auto im Bereich eines Drive-In am Opelkreisel auf. Als er - aus nicht bekannten Gründen - langsam rückwärts fuhr, hupte der Fahrer des dahinter haltenden Wagens.

Das Hupen wiederum brachte offenbar das Blut des 43-Jährigen derart in Wallung, dass er ausstieg, zu dem anderen Pkw lief und dem Fahrer einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Zeugen beobachteten, wie sich der Mann anschließend zunächst wieder in sein Auto setzte, um dann kurze Zeit später erneut zu dem hinter ihm haltenden Fahrzeug zu laufen. Dort soll er sich ein weiteres Mal sehr aggressiv verhalten, in das Innere des Wagens hineingebeugt und noch mehrmals zugeschlagen haben.

Das Opfer, ein 55-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum, meldete den Vorfall etwas später der Polizei. Seinen Angaben zufolge wurde bei der Aktion durch den 43-Jährigen auch die Fahrertür seines Autos leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den mutmaßlichen Täter kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell