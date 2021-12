Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehr Kontrollen aber weniger Verstöße beim landesweiten Kontrolltag

Westpfalz (ots)

Polizei und kommunale Ordnungsbehörden haben am Donnerstag bei einem landesweiten Kontrolltag die Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Regeln überwacht. Ziel war es, mit einer erneuten Schwerpunkt-Kontrolle das Thema und seine Bedeutung einmal mehr in den öffentlichen Fokus zu rücken.

Auch das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligte sich am Landeskontrolltag. So wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich von allen Dienststellen in der Zeit von 12 Uhr bis 19 Uhr verstärkte Kontrollen durchgeführt. Teilweise waren die polizeilichen Streifenteams allein unterwegs, teilweise gemeinsam mit Kräften der jeweiligen Ordnungsbehörden.

Die positive Bilanz: Im Vergleich zum Kontrolltag vor zwei Wochen konnten mehr Kontrollen durchgeführt werden - dennoch wurden weniger Verstöße festgestellt.

Die Zahlen im Einzelnen: Insgesamt führten die Einsatzkräfte 1.411 Personenkontrollen durch, davon knapp die Hälfte (602) im Öffentlichen Personennahverkehr und knapp ein Drittel (416) im Gastronomie-Bereich. Dabei wurden insgesamt 21 Verstöße gegen die aktuell gültigen Corona-Regeln festgestellt, die meisten davon in der Gastronomie (17), wobei es überwiegend um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (9) oder die Zugangsberechtigungen nach den 3G-, 2G- oder 2G+Regeln ging (7).

Fazit: Die meisten hielten sich an die Regeln. Dafür sagen wir DANKE! Und wir hoffen, mit den erneuten Sensibilisierungen weiter dazu beigetragen zu haben, die Bedeutung der Einhaltung der Corona-Regeln ins Bewusstsein zu rücken - zum Schutz aller Mitmenschen und Reduzierung des Infektionsgeschehens. |cri

Die Pressemeldung des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport zum landesweiten Corona-Kontrolltag finden Sie hier: https://s.rlp.de/a52pN

