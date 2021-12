Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Betrugsversuch aufgeflogen

Kaiserslautern (ots)

Ein versuchter Betrug wird einem jungen Mann aus dem Landkreis vorgeworfen. Der 29-Jährige fiel am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße bei dem Versuch auf, die Kassiererin hereinzulegen. - Er hatte aber die "Rechnung" ohne die aufmerksamen Markt-Mitarbeiter gemacht.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der junge Mann Kleidungsstücke aus der Auslage nahm, in seinen Rucksack stopfte und damit zur Kasse lief. Gegenüber der Kassiererin gab der Mann dann an, dass er die Ware umtauschen wolle, da es sich um einen Fehlkauf seiner Freundin handele. Den Kassenbeleg hatte er zwar nicht dabei, wollte sich aber den vollen Preis zurückerstatten lassen.

Dank der Beobachtung des Zeugen - die auch auf der Videoüberwachung festgehalten wurde - konnte der Betrüger überführt werden. Auf den 29-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

