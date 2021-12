Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer prallt gegen Autotür

Kaiserslautern (ots)

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall zwischen einem Auto und zwei jungen Fahrradfahrern am Mittwochnachmittag in der Bunkyo-Ku-Straße. Der 58-jährige Autofahrer war mit seinem BMW in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs und sah zwei Kinder, die auf ihren Fahrrädern die abschüssige Straße von einem Anwesen herunter kamen. Vorsorglich bremste der Mann und konnte einen Zusammenstoß mit dem ersten Kind noch vermeiden; das nachfolgende Kind konnte jedoch nicht mehr bremsen und prallte dem Pkw in die Beifahrertür.

Der siebenjährige Junge zog sich eine Prellung am Bein zu. Eine ärztliche Versorgung war aber nach Angaben der Eltern nicht notwendig.

Zeugen bestätigten, dass der Autofahrer vorschriftsgemäß in Schrittgeschwindigkeit gefahren sei. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell