POL-PPWP: Hausdetektiv attackiert

Kaiserslautern (ots)

Wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 37-Jährige war am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße in alkoholisiertem Zustand unangenehm aufgefallen, weshalb der Hausdetektiv ihn des Marktes verwies. Der 37-Jährige zückte daraufhin ein Messer und führte eine Stichbewegung in Richtung des Markt-Mitarbeiters aus. Dieser konnte den Angriff mit dem Arm abwehren, zog sich dabei allerdings leichte Verletzungen zu.

Der Täter wollte anschließend flüchten, er konnte aber von der alarmierten Polizeistreife nur wenige Minuten später im Eingangsbereich des benachbarten Marktes gestellt werden. Von den Beamten angesprochen, hob der Mann sofort wieder das Messer in die Höhe und schrie die Polizisten aggressiv an. Er konnte entwaffnet und gefesselt werden, leistete allerdings Widerstand und stieß weiterhin Drohungen aus.

Der 37-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er auch zum Alkoholtest gebeten wurde. Demnach hatte er einen Pegel von 2,56 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |cri

