POL-PPWP: Auto beschädigt und abgehauen

Otterbach (ots)

Die Fahrerin eines BMW X1 parkte ihr Auto am Mittwochnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in der Oberen Lauterstraße, um dort zur Post zu gehen. Als die 50-Jährige zehn Minuten später, um 13:50 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Ecke der hinteren Stoßstange. Möglicherweise war anderer Autofahrer beim Rangieren mit dem BMW der Frau kollidiert. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt jedoch fort.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm

