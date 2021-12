Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baumaschinen aus Rohbau gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch aus einem Rohbau im Stadtteil Einsiedlerhof mehrere Baumaschinen gestohlen. Weil auf der Baustelle einige Firmen tätig sind, ist derzeit noch nicht genau geklärt, welche Maschinen fehlen und wie hoch die Schadenssumme ist. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem sind in der Straße Am Rangierbahnhof beziehungsweise rund um die Pariser Straße und Kaiserstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

