POL-PPWP: Beim Abbiegen die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Verletzte, zwei stark beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L502 bei Kaiserslautern ereignete.

Gegen 16.50 Uhr kollidierten in Höhe der Einmündung zur K6 in Richtung Queidersbach ein Seat Exeo und ein Opel Corsa. In beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Mensch leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 44-jährige Seat-Fahrer aus Richtung Queidersbach über die K6 und wollte nach links auf die L502 in Fahrtrichtung Espensteig abbiegen. Dabei kam er jedoch der 24-jährigen Opel-Fahrerin in die Quere, die auf der vorfahrtberechtigten Landesstraße in Richtung Breitenau fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch der Seat-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor - der Wagen drehte sich, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schließlich neben der Fahrbahn im abschüssigen Grünstreifen zum Stehen. Sowohl der 44-Jährige als auch die Beifahrerin im Opel zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war während der Aufnahme des Unfalls gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet. |cri

