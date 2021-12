Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in der Flürchenstraße

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist am Dienstag aus Linden gemeldet worden. Unfallzeit war allerdings vermutlich bereits am Montagnachmittag.

Nach Angaben des Betroffenen hatte er seinen Firmenwagen am Montag in der Flürchenstraße in Höhe des Hauses Nummer 9a abgestellt. Am Dienstag entdeckte er an dem Wagen einen Schaden am Kotflügel vorne links - dieser war zerkratzt und eingedrückt.

Erste Ermittlungen ergaben einen vagen Hinweis auf einen Lkw, der als Unfallverursacher in Frage kommt. Demnach hatte ein "Ohrenzeuge" am Montag zwischen 13 und 14 Uhr ein entsprechendes Unfallgeräusch gehört und anschließend einen Tankwagen wegfahren sehen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

