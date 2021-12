Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Küchenbrand beim Kochen

Kaiserslautern (ots)

In einem Wohnhaus im "Grünen Graben" ist es am Dienstagvormittag zu einem Brand gekommen. Das Feuer war in einer Küche ausgebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu dem Brand, während die Bewohnerin das Mittagessen zubereitete. Die 39-Jährige verließ nach eigenen Angaben für kurze Zeit den Raum, als das Essen auf dem Herd stand. Kurz darauf habe der Rauchmelder ausgelöst, und als sie zurück in die Küche lief, habe ein Kochtopf bereits in Flammen gestanden. Die Frau konnte nicht verhindern, dass die Flammen auf den Dunstabzug übergriffen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es blieb bei Sachschäden; verletzt wurde niemand. |cri

