Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Kaiserslautern (ots)

Der 21-jährige Fahrer eines Pkw ist am Dienstagmittag im Kaiserbergring in eine Polizeikontrolle geraten. Bei der Überprüfung stelle sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus bemerkten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen. Der Beschuldigte gab an, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Einsatzkräfte brachten den 21-Jährigen zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten vorsorglich sicher.

Auf den Fahrer kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt zu. |mhm

