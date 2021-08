Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand am Lindenhof bei Baumholder

Baumholder (ots)

Mehrere Anrufe gehen am frühen Nachmittag bei der Polizeiinspektion Baumholder ein, dass es am Lindenhof Ortsausgangs Baumholder Rtg. Ruschberg brennt. Ein am Wohnhaus angebauter Schuppen steht in Vollbrand. Personen befinden sich nicht mehr im Gebäude. Durch die eintreffende Feuerwehr kann der Schuppen abgelöscht werden. Ein Traktor, drei Rasenmäher, eine Betonmischmaschine, eine Wippsäge sowie diverses Kleinwerkzeug wurden durch den Brand zerstört. Weiterhin wurden sechs Bienenstöcke, welche hinter dem Schuppen standen zerstört. Am Hauptgebäude zerbersten drei Fenster und die Fassade wurde durch das Feuer beschädigt. Im Einsatz waren neben der Polizei Baumholder die Feuerweheren Baumholder, Berschweiler/Fohren-Linden, Reichenbach, Frauenberg und die US-Feuerwehr mit insgesamt 75 Einsatzkräften. Weiter war ein Rettungswagen vor Ort. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalinspektion Idar-Oberstein-

