Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw gegen Hauswand gefahren, Lüftungsschacht beschmiert

Aalen (ots)

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Pkw gegen Hauswand gefahren

Ein 80-jähriger BMW-Fahrer war am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr im Bereich der Kreuzung Wilhelmstraße/Goethestraße unterwegs. Eine 41-jährige Ford-Fahrerin wollte aus ihrem geparkten Fahrzeug aussteigen und übersah dabei den vorbeifahrenden BMW. Der 80-Jährige versuchte noch, der Fahrzeugtüre auszuweichen, dies gelang jedoch nicht. So prallte er mit seinem Fahrzeug gegen die Türe und wurde von dort abgewiesen. Anschließend fuhr er mit seinem Auto in eine Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die 71-jährige Beifahrerin im BMW wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Weinstadt: Lüftungsschacht beschmiert.

Ein Vandale beschmierte zwischen Donnerstagabend 17 Uhr und Freitagmorgen 08 Uhr den Lüftungsschacht eines Bildungszentrums in der Pestalozzistraße mit roter Farbe. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

