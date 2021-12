Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gerangel auf dem Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zollamtstraße sind sich am Dienstagnachmittag zwei Männer in die Haare geraten. Mitarbeiter des Marktes verständigten gegen 15.15 Uhr die Polizei und teilten mit, dass sich zwei betrunkene Männer auf dem Parkplatz prügeln würden.

Als die Streife vor Ort ankam, rangelten die beiden "Streithähne" immer noch miteinander. Sie konnten aber von den Beamten getrennt werden. Eine Befragung gestaltete sich aufgrund ihrer Alkoholpegel und Sprachbarrieren schwierig.

Zeugenangaben zufolge hatte einer der beiden seinem Gegenüber ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend zu Boden geworfen. Anschließend kam es zum Gerangel.

Das Opfer hatte zwei Platzwunden erlitten und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der mutmaßliche Täter verhielt sich auch weiterhin äußerst aggressiv und war so stark alkoholisiert, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der 42-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

