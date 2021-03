Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - Waid-Ofling

Rhein-Neckar-Kreis: Gegen Motorrad gefahren und geflüchtet

Weinheim (ots)

Am Dienstag zwischen 19:00 Uhr und 19:25 Uhr fuhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Waidallee ein bislang unbekannter Täter gegen ein geparktes Motorrad und brachte dieses zum Umstürzen. Hierdurch entstand an dem Motorrad ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell