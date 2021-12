Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Tischtennisplatte nicht geliefert

Kaiserslautern (ots)

Über eine Kleinanzeige in einem Sozialen Netzwerk ist eine 29-Jährige auf eine Tischtennisplatte aufmerksam geworden. Der Verkäufer bot die Platte für 500 Euro zum Verkauf an. Via Messenger nahm die 29-Jährige Kontakt auf. Man einigte sich auf die Zahlung per Vorkasse. Die Frau überwies das Geld auf ein Bankkonto. Die Tischtennisplatte sollte dann per Versandunternehmen geliefert werden - doch sie kam nicht. Versuche, mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen, scheiterten. Der Unbekannte reagierte nicht mehr. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

