Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ versuchter Wohnungseinbruch ++ Mehrere Drogenfahrten im Landkreis ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Biedenkopf: Unbekannte versuchten am Dienstag (02.02.) in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Pinnhecke zu gelangen. Hebelspuren an der Wohnungstür machten den Bewohner auf die Tat aufmerksam. Bemerkenswert ist der recht kurze Tatzeitraum von nur 70 Minuten: der Einbruchsversuch geschah zwischen 17.20 Uhr und 18.30 Uhr. Die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0, hofft auf Zeugenhinweise.

Mehrere Drogenfahrten im Landkreis

Landkreis Marburg-Biedenkopf: Bei Verkehrskontrollen in den vergangenen Tagen stellten Polizeibeamten mehrere Verstöße bei den Autofahrern fest.

Gleich mehrere dieser Zuwiderhandlungen beging eine 45-Jährige aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Polizisten kontrollierten sie in den frühen Montagmorgenstunden (01.02.) in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf und fanden neben einer Feinwaage auch über 100 Gramm eines Pulvers, wobei es sich ersten Tests nach um Amphetaminpulver handelt. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug noch einen Elektroschocker. Der Drogenvortest bei der Fahrerin reagierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Was folgte war eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie mehrere Strafanzeigen.

Ebenfalls zur Blutentnahme kam am Dienstag (02.02.) ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, nachdem sich bei einer Verkehrskontrolle in der Amöneburger Straße in Marburg kurz vor Mitternacht Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum ergeben hatten. Ein Urintest zeigte ein positives Ergebnis zu Morphin. Bei der Kontrolle in der Roßdorfer Straße in Amöneburg am Dienstag (02.02.) schlug der Drogenvortest gegen 23.05 Uhr positiv auf Amphetamine an. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Gießen begleitete die Beamten daraufhin ebenfalls für eine Blutentnahme zur Dienststelle.

Kokain war die gewählte Droge eines 20-jährigen Autofahrers, welchen Beamte am Mittwoch (03.02.) kurz nach Mitternacht in der Siemensstraße in Marburg kontrollierten. Die Beamten stellten verschiedene Hinweise auf einen Drogenkonsum fest, was schlussendlich der Vortest bestätigte. Auch auf den aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammenden Mann kam im Anschluss eine Blutentnahme zu. Wie auch die anderen erwähnten Personen durfte er die Polizeidienststelle danach verlassen.

Das traurige Highlight bildete jedoch ein 37-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis am Sonntag (31.01.). Beamte kontrollierten ihn gegen 19.45 Uhr in Rauschenberg in der Westender Straße. Aufgrund deutlicher Anzeichen für einen Drogenkonsum wurde auch bei ihm nach richterlicher Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Autoschlüssels aus Gründen der Gefahrenabwehr. Wenige Stunden später staunten die Kollegen nicht schlecht, als der 37-Jährige wieder an ihnen vorbeifuhr, während die Beamten gerade bei einem anderen Einsatz waren. Eine zweite Kontrolle erfolgte dennoch. Der Fahrer hatte sich den Zweitschlüssel für das Auto besorgt und die Belehrung der Beamten, in den folgenden 24 Stunden kein Fahrzeug zu führen, missachtet. Der folgenden Blutentnahme willigte er nun freiwillig ein. Danach durfte er gehen - im wahrsten Sinne des Wortes.

