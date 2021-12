Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert in der Mannheimer Straße

Kaiserslautern (ots)

Beamte der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und Rockenhausen haben am Mittwochmorgen zusammen mit Bachelor-Praktikanten in der Mannheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 9 Uhr bis 12:30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr ins Visier, der aus Hochspeyer kommend in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. Die Messstelle befand sich außerhalb geschlossener Ortschaften. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 Kilometer pro Stunde. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 298 Fahrzeugen gemessen.

Alle Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, wurden angehalten und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Insgesamt waren 45 Autofahrer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter fuhr mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern an der Kontrollstelle vorbei. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Neben zu schnellen Fahrens beanstandeten die Beamten auch sechs Verstöße gegen die Pflicht, mitgeführte Ladung richtig zu sichern. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt und bei sechs Fahrzeugen funktionierte die Beleuchtung nicht einwandfrei. Ein Fahrer war nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell