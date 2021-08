Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. August 2021, in dem Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw in der Wansener Straße in Delmenhorst.

Der graue Opel Astra war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand abgestellt. Der unbekannte Täter beschädigte die Fensterscheibe der Beifahrerseite auf derzeit unbekannte Weise sodass das Fenster vollständig zerstört wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

