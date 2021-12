Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomat aufgebrochen

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstraße einen Geldautomaten der Sparkasse aufgebrochen. Die Täter drangen in den Vorraum der Bank ein und von dort an die Rückseite des Automaten. Es gelang ihnen, die Sicherheitstechnik zu überlisten und mit schwerem Gerät den Automaten aufzubrechen. Die Diebe erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag. Am frühen Morgen entdeckte ein Zeuge den Einbruch und alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet dazu um Hinweise: Wem sind in der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 6 Uhr, Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Sparkasse aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Vermutlich wurde der Geldautomat mit einer Flex und einem Spreizer geöffnet, dies könnte Lärm verursacht haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

