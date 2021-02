Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210205-3: Seniorin nach gescheitertem Trickdiebstahl beraubt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Täter versuchte zunächst Geld wechseln zu lassen, hielt einen Zettel vor und griff verdeckt selbst ins Portemonnaie. Als das die Dame durchschaute, stieß der Täter sie um und griff in das zu Boden gefallene Portemonnaie.

Eine 81-Jährige, die in einer in der Raiffeisenstraße in Lechenich ansässigen Bank Geld abgehoben hatte, ist am Freitagmorgen (05. Februar) gegen 11:00 Uhr an der benachbarten Straße "Am Markt" von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann wollte eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben. Die Seniorin zückte hilfsbereit ihre Geldbörse, worauf der Mann das Sichtfeld mit einem Zettel verdeckte und in das Portemonnaie griff. Der Seniorin fiel diese für sie ungewöhnliche Art und Weise auf, was sie auch lautstark äußerte, worauf der Täter sie zu Boden stieß. Die 81-Jährige ist durch den Sturz leicht verletzt worden. Sie verlor ihre Geldbörse, die zu Boden fiel. Der Täter griff in diese und stahl daraus einen dreistelligen Eurobetrag in Scheinen. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Bonner Straße. Die Verletzte suchte eine Apotheke in der Nähe auf und informierte von dort die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

Zeugen, die den Vorfall gesehen und sachdienliche Angaben zum etwa 30-Jahre alte Mann mit einer Größe zwischen 180 bis 185 Zentimetern machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Seniorin bei der Bargeldabhebung beobachtet und gezielt vom Täter angesprochen worden ist. Die Polizei rät, sich bei Bargeldgeschäften nicht in die Karten schauen zu lassen. Im Zweifel brechen Sie den Vorgang ab und bitten Sie Familienangehörige, die Beträge abzuheben. (bm)

