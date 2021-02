Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210205-1: 23-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend (04. Februar) haben Rettungskräfte einen schwer verletzten 23-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr gegen 20:30 Uhr eine 24-jährige Erftstädterin mit ihrem Auto auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Euskirchen. Der 23-Jährige fuhr zeitgleich auf der Luxemburger Straße in Richtung B 265. Offenbar wollte er im Einmündungsbereich der beiden Straßen auf die B 265 abbiegen. In diesem kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 24-Jährige verletzte sich leicht bei der Kollision. Der 23-Jährige musste durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Besatzung eines Rettungshubscharubers flogen den schwer verletzen jungen Mann in eine Uniklinik. Die 24-Jährige transportierten Sanitäter in ein nahegelegenes Krankenhaus. Polizisten stellten die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten sicher und zogen einen externen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion hinzu. Die B 265 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell