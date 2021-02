Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210205-2: Reinigungskraft entpuppte sich als dreiste Diebin - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine körperlich eingeschränkte 68-Jährige fand in einer Wochenzeitung ein verlockendes Angebot und ließ sich darauf ein.

Eine 68-jährige Frau las in einer Wochenzeitung die Annonce einer Arbeitsuchenden und lud die Frau am Donnerstagmorgen (04. Februar) gegen 09:00 Uhr zu sich nach Hause in die Peter-Achnitz-Straße ein. Dort ließ die Seniorin die junge Frau einen Augenblick aus den Augen und bemerkte dann, dass die etwa 20-Jährige es plötzlich sehr eilig hatte, die Wohnung wieder zu verlassen. Sie nahm noch den zuvor vereinbarten Lohn an sich und verließ das Haus. Bei genauerem Hinsehen stellte die 68-Jährige fest, dass die vermeintliche Putzhilfe in einem unbeobachteten Moment Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hatte. Die Seniorin erstattete Anzeige.

Die Gesuchte ist 20 bis 25 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hatte längere dunkle Haare und war mit einer Jogginghose und einem Pullover bekleidet. Bekannt ist noch, dass die Frau türkisch sprach.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, die Angaben zur gesuchten Frau machen können, sich unter 02233 52-0 telefonisch zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell