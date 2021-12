Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungewöhnliches Diebesgut

Kaiserslautern (ots)

Wenn der 88-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße seine Wohnung verlassen will, ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Weil er den in der Wohnung nicht benötigt, stellt er ihn zusammengeklappt im Flur des Erdgeschosses ab. Gestern Nachmittag bemerkte seine Frau, dass der Rollstuhl nicht mehr an seinem Platz stand. Da sie ihn auch im Treppenhaus oder Keller nicht finden konnte, ging sie von einem Diebstahl aus und erstatte Anzeige bei der Polizei. Unbekannte entwendeten den Rollstuhl in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr aus dem Anwesen und entkamen unerkannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Rollstuhls geben können. Bitte setzen Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei in Verbindung. |mhm

