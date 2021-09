Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Bike

Uslar (ots)

Uslar(ur) Am Freitag,24.09.2021, kommt es gegen 13:05 Uhr in der Straße Mühlentor in Uslar zu einem Verkehrsunfall. Eine 56jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar befährt die Straße Mühlentor in Richtung Alleestraße. Als sie nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle einbiegt, übersieht sie eine 15jährige Uslarerin, welche mit ihrem E-Bike in gleicher Richtung auf dem Gehweg fährt. Es kommt zum Zusammenstoß. Die 15Jährige wird leicht verletzt. Zudem entsteht Schaden am Pkw. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 300,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell