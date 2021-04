Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten mehrere Multimedia-Systeme aus in Öhringen geparkten Autos. Die Täter begaben sich zwischen Sonntag, gegen 12 Uhr, und Montag, gegen 9 Uhr, in das Wohngebiet "Limespark" und öffneten auf bislang ungeklärte Art und Weise fünf Fahrzeuge. Aus den Autos der Marke VW und Skoda bauten die Unbekannten die Multimedia-Systeme aus und flohen anschließend unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Öhringen zu wenden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

