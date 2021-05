Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen nach Vandalismus gesucht

Moers (ots)

Unbekannte Täter randalierten im Bereich der Klever Straße / Wilhelm-Schröder-Straße, an einem Gebäude eines Versorgungsinstituts.

Am Gebäude, in der sich eine Schaltanlage befindet, rissen sie gewaltsamn an allen vier Seiten die Fallrohre / Regenablussrohre heraus und beschädigten diese erheblich.

Die beschädigten Teile ließen sie dann einfach vor dem Gebäude zurück.

Die Tatzeit konnte nicht genau eingegrenzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Tat in den vergangenen zwei bis drei Tagen ereignet hat.

Die Kriminalpolizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell