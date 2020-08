Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Schläger festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Ein 20-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht zum Samstag bei einer Schlägerei in der Altstadt mindestens eine Person leicht verletzt zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stritt sich der 20-Jährige mit zwei anderen Gästen in einer Kneipe am St.-Martins-Platz. Dabei schlug er einem 19-Jährigen ins Gesicht. Der Verdächtige verfolgte sein Opfer, als dieses bereits die Gaststätte verlassen hatte. Vor dem Wirtshaus attackierte der 20-Jährige den Geschädigten erneut und flüchtete. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Alarmierte Polizeikräfte eilten dem mutmaßlichen Schläger hinterher. In der Nähe des Pfalztheaters stellten Beamte den 20-Jährigen zur Rede. Der alkoholisierte Mann verhielt sich aggressiv und gewaltbereit. Er wurde vorsorglich gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen die polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Verdächtige zur Wehr.

Passanten filmten das Geschehen mit Smartphones, weshalb die Polizei darauf hinweist, dass das Verbreiten dieser Videoaufnahmen, zum Beispiel in den Sozialen Medien, strafbar sein kann.

Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. |erf

