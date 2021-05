Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 18-Jährige verletzten sich bei Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei 18-Jährige leicht verletzten. Ein weiterer 18-Jähriger verletzte sich schwer.

Ein 18-Jähriger aus Emmerich befuhr mit einem Pkw die Hamminkelner Landstraße in Fahrtrichtung Wesel. Ebenfalls im Auto war eine 18-jährige Frau, ebenfalls aus Emmerich. Der junge Fahrer beachsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Bocholter Straße abzubiegen.

Bei dem Abbiegevorgang übersah der Emmericher den aus Fahrtrichtung Wesel kommenden PKW eines 18-jährigen Weselers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Emmericher und seine Beifahrerin konnten nach ambulanter behandlung aus einem Krankenhaus entlassen werden. Der Weseler verblieb dort stationär.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell