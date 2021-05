Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Hünxe (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr kam es im Ortsteil Drevenack, in Höhe der Kreuzung Heideweg/Postweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte.

Der Motorradfahrer aus Schermbeck befuhr mit einer Kawasaki den Postweg in Richtung Brünen. In gleicher Richtung fuhr ein 48-Jähriger LKW-Fahrer aus Voerde mit einem Kleintransporter. Der Voerder beabsichtigte dann, vom Postweg nach links in den Heideweg abzubiegen. In diesem Moment überholte der 57-Jährige mit seinem Krad einen direkt vor sich fahrenden unbekannten LKW.

Vor diesem LKW befand sich der Voerder, der mit dem Kleintransporter soeben den Abbiegevorgang einleitete.

Hierbei stieß der Schermbecker mit dem Krad gegen die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters und schleuderte nach dem Zusammenstoß mit der Kawasaki in den Einmündungsbereich des Postwegs / Heidewegs.

Der Motorradfahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat in Wesel bittet insbesondere den unbekannten LKW-Fahrer, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell