Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Sportheim

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben das Sportheim "Auf dem Köpfchen" heimgesucht. Vermutlich zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 12:30 Uhr, kletterten sie über den Zaun des Vereinsgeländes, um sich dann am Sportheim zu schaffen zu machen. Die Täter versuchten durch drei verschiedene Türen in das Gebäude einzudringen. Dies misslang. Alle Türen hielten den Aufbruchsversuchen stand. Letztlich verursachten die Diebe einen Sachschaden über mindestens 800 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

