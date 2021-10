Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.10.2021

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Sulingen

Unfallflucht in Sulingen

Am Freitag den 15.10.2021 gegen 14:00 Uhr wurde auf dem Großparkplatz in der Straße Papenheide durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein ordnungsgemäß geparkter Pkw im Frontbereich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Auf Grund der vor Ort festgestellten Spurenlage wurde durch den Unfallverursacher mutmaßlich ein rotes Fahrzeug geführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271 9490 zu melden.

PK Syke

Bassum - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden Am Freitag, den 15.10.2021, gegen 14.40 Uhr, wollte eine 32-jährige aus Koblenz mit ihrem Pkw Seat Ibiza von der Straße Röllinghausen nach links auf die Hauptstraße (L 332) in Richtung Neubruchhausen einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Reisebus eines 55-jährigen aus Rhumspringe, welcher die Hauptstraße in Richtung Neubruchhausen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Koblenzerin auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit dem entgegenkommenden Sattelschlepper mit Auflieger eines 50-jährigen aus Bassum zusammen. Die 32-jährige und ihre im Pkw befindlichen 4 und 6 Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Die anderen beiden Unfallbeteiligten befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen und blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

PK Weyhe

Stuhr: Einbruch in Steuerberatungsbüro

In der Nacht von Donnerstag, 14.10.2021 auf Freitag 15.10.2021 kam es in Moordeich, Moordeicher Landstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Noch unbekannte Täter gelangten über eine Balkontür gewaltsam in das Objekt. Die Räumlichkeiten der Firma wurden durchsucht und elektronische Equipment entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

